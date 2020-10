États-Unis : Elle réclame 100’000 dollars à Brad Pitt

Une Texane poursuit l’acteur en justice. Elle affirme qu’il lui a fait croire à une demande en mariage et l’a arnaquée de plusieurs dizaines de milliers de dollars.

C’est une drôle d’affaire à laquelle se retrouve mêlé Brad Pitt. L’acteur de 56 ans est poursuivi en justice par Kelli Christina, une directrice d’entreprise texane qui lui réclame 100’000 dollars. Dans les documents qu’elle a déposés devant un tribunal et auxquels Page Six a eu accès, l’Américaine explique qu’elle a été approchée par Brad Pitt sur le Net en 2018. Elle a alors déboursé 40’000 dollars pour qu’il fasse cinq apparitions à des événements organisé en faveur de la fondation qu’il a créée pour venir en aide aux victimes de l’ouragan Katrina.

Selon la plaignante, une relation serait née entre elle et l’ex d’Angelina Jolie au cours de leurs échanges et le comédien lui aurait même parlé de l’épouser. Malheureusement pour Kelli, elle n’a jamais rencontré Brad et a perdu tout l’argent qu’elle avait dépensé pour le faire venir, raison pour laquelle elle a pris la décision de porter l’affaire devant la justice.