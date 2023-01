Eva Green réclame un million de dollars pour un film annulé

Eva Green : Elle réclame un million de dollars pour un film annulé

Le procès qui s’est ouvert le 26 janvier 2023 doit durer huit jours. L’avocat de la Française de 42 ans, Edmund Cullen, a affirmé devant les juges que Mme Green «s’était pliée en quatre» pour que le projet se réalise, car il traitait d’une «question qui la préoccupe beaucoup, à savoir la catastrophe climatique». Mais les avocats de White Lantern Films estiment que l’actrice a exprimé «un manque de confiance et un mécontentement» à l’égard de membres de l’équipe de production. Elle était «de plus en plus réticente à s’impliquer», en violation du contrat. Ils justifient leurs accusations en s’appuyant sur des messages WhatsApp dans lesquels Eva Green aurait qualifié un membre de l’équipe de production de «diabolique», de «sociopathe sournois», de «menteur et de fou». Elle aurait également traité le directeur de production, Terry Bird, de «crétin» et de «trou du cul fini».