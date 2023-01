Facture de plus de 250’000 francs au lieu de 3 millions d’héritage

Bâle : Elle reçoit une facture de 250’000 francs au lieu de 3 millions d’héritage

La Cour d’appel de Bâle-Ville a jugé un litige successoral. A cause d’une signature manquante, l’unique héritière désignée ne peut pas toucher l’argent.

Deux jours avant son décès, la défunte a déposé sa note dans une enveloppe scellée auprès de l’office des successions. Il y était notamment écrit que cette lettre «annulait intégralement» ses anciens testaments et qu’elle désignait sa cousine «comme héritière à 100%» de sa succession. Si le nom de la défunte est présent sur l’enveloppe et au début du texte, il n’y a aucune signature. Une autre partie ayant droit à l’héritage s’est donc opposée à ce nouveau testament.

Signature obligatoire

Une procédure de conciliation a eu lieu mais n’a pas permis de trouver un accord. Le tribunal civil de Bâle avait alors tranché en faveur de la cousine. L’autre partie s’y était opposée et avait gagné en deuxième instance. La Cour d’appel de Bâle-Ville a estimé que la signature était obligatoire. Si l’on écrit seulement le nom au début, il se peut que l’on ne sache pas encore à ce moment-là ce que l’on veut vraiment écrire dans le texte, surtout s’il n’est pas écrit d’une traite, explique-t-elle. La Cour d’appel a aussi estimé très improbable que la testatrice ait tout simplement oublié de signer le document.

L’héritière présumée a été condamnée en deuxième instance à payer près de 250’000 francs de frais de procédure et d’avocat car l’héritage a été réclamé en justice et elle a perdu. À noter que ce jugement n’est pas encore définitif est peut être contesté devant le Tribunal fédéral. On ne sait pas si la principale intéressée était mentionnée dans le précédent testament.