Gal Gadot reconnaît que sa reprise d’Imagine était nulle

Gal Gadot : Elle reconnaît que sa reprise d’«Imagine» était nulle

Au début de la pandémie, en mars 2020, l’actrice Gal Gadot avait convié des stars à chanter avec elle sur le morceau de John Lennon. C’était une erreur, estime-t-elle aujourd’hui.

Dans la vie, il faut parfois reconnaître ses erreurs. Pas forcément facile quand on campe Wonder Woman au cinéma. Et pourtant, Gal Gadot, qui est une femme de caractère, a fait amende honorable en évoquant la reprise d’«Imagine» de John Lennon qu’elle avait réalisée en mars 2020 au début de la pandémie. Kyrielle de stars, dont Will Ferrell, Kristen Wiig, Jamie Dornan, Natalie Portman, Sia, Jimmy Fallon, Cara Delevingne ou encore Kaia Gerber y avaient participé. À sa diffusion sur Instagram, la vidéo avait été largement raillée pour sa piètre qualité musicale.