Suspect recherché (États-Unis) - Elle reconnaît son fils sur une photo et le traîne à la police

Suspect recherché : Elle reconnaît son fils sur une photo et le traîne à la police

Après avoir volé un conducteur dans un train à Chicago, un jeune homme était recherché par la police. Sa mère l’a alors reconnu sur les photos partagées dans les médias et l’a forcé à se rendre.



Des images de la caméra de surveillance montrent Brown et sa victime en arrière-plan juste après le vol.

La semaine dernière, un vol a eu lieu dans un train de banlieue de Chicago: mardi vers 14 heures, un jeune homme encagoulé a menacé un agent de train avec une arme de poing et l’a dépouillé de ses 110 dollars en espèces avant de descendre à l’arrêt Van Buren et de disparaître.

La société de transport Metra Electric Line a alors publié des images d’une caméra de surveillance montrant le suspect et décrivant le vol. Ces images ont été largement partagées. La mère de l’agresseur, Zion Brown, un étudiant de 18 ans en économie à l’Université Loyola, à Chicago, les a également vues et a reconnu son fils malgré le masque. Le soir même, elle l’a forcé à l’accompagner au poste de police et à se rendre.