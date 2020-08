Jacqueline Kummer a traversé l’enfer pour récupérer sa fille Kadisha. Pendant six années, elle a remué ciel et terre pour à nouveau être aux côtés de sa petite, enlevée par son père. Celui-ci l’a emmenée dans son pays d’origine, l’Egypte, en automne 2012.

Interrogée par l’émission Rundschau de la télévision alémanique SRF, la Suissesse raconte qu’elle s’était séparée de son époux peu avant les faits. Le jour où sa vie a basculé, son ex-mari était censé ramener Kadisha chez elle. Or, il ne s’est jamais pointé. Quand Jacqueline Kummer avait enfin pu le joindre sur son téléphone portable, son ex avait déjà quitté la Suisse. «Il a rigolé et m’a dit que je n’allais plus jamais voir ma fille et qu’elle lui appartenait.»