Vaud : Elle refuse de lui donner le code de son téléphone, il menace de la tuer

Un trentenaire n’a pas supporté la séparation avec une femme dont il était épris. Jaloux, possessif et violent, il a été condamné.

Ils étaient séparés, mais il le vivait mal. En avril dernier, après une soirée passée ensemble, il a disjoncté dans un parking à 5h du matin. Obsédé par le contenu du téléphone de son ex, Goran* n’a pas supporté le refus de celle-ci de lui donner le code de déverrouillage de son smartphone. Ses coups de poing à la tête et au dos ont fait tomber la victime. Goran l’a relevée pour la jeter contre son véhicule avant de l’obliger à monter à bord avec lui. «Nous allons mourir ensemble», a menacé l’ouvrier serbe durant le trajet entre Ecublens (VD) et Morges (VD). Une fois au domicile de la femme, le trentenaire a insisté de nouveau pour obtenir le code de déverrouillage du téléphone. Il s’est heurté au même refus. Encore une fois, il s’est mis à cogner. Quand la victime a composé le 117, Goran s’est éclipsé.