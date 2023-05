Elle refuse de remettre sa jaquette et se fait virer du cours

En crop top, une ado a refusé de renfiler sa jaquette en cours de sciences parce qu’elle avait trop chaud. Son professeur, qui jugeait sa tenue inappropriée, lui a demandé de quitter la classe. De quoi susciter l’incompréhension de l’élève et de sa maman. Selon cette dernière, interrogée par « La Liberté », sa fille se rend régulièrement aux cours en crop top et en training et n’a jamais rencontré de problème, hormis avec l’enseignant qui l’a renvoyée mercredi.

Sur le site du CO de Jolimont, le chapitre ayant trait au code vestimentaire est aussi concis que susceptible d’être différemment apprécié: «La décence et la discrétion sont recommandées. On s’habille pour venir travailler à l’école et on revêt une tenue appropriée à l’activité que l’on va effectuer», peut-on lire. Questionné par le quotidien fribourgeois, Stéphane Mettler, directeur de l’établissement, estime que ce règlement doit laisser la place à la discussion. «Nous essayons plutôt de régler ces cas-là en discutant avec l’enseignant, l’élève ainsi que ses parents», a-t-il temporisé. En février dernier, des étudiantes du collège de Gambach (FR) avaient accroché leurs soutiens-gorges aux grilles de l’établissement, après qu’une jeune fille avait été convoquée par un professeur pour ne pas en avoir porté en classe.