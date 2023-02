Bérengère Krief rejoue l'instant où le gros bordel a commencé

Bérengère Krief : Elle rejoue l’instant où «le gros bordel a commencé»

Bérengère Krief et Monsieur Poulpe ont publié, le 6 février 2023, l’amusante vidéo «La barque à New York». Dans celle-ci, on découvre le comédien de 41 ans faire sa demande en mariage à l’humoriste de 39 ans qui, après avoir hésité, accepte de s’engager. Cette scène, le duo l’a vraiment vécue et en chœur, ils s’accordent à dire que «c’est là que le gros bordel a commencé». Que veulent-ils dire par là? C’est le sujet de leur spectacle, «Nombril» pour lui et «Amour» pour elle, où chacun livre son point de vue sur cette histoire douloureuse et ce mariage raté, qui remonte à presque une dizaine d’années.

La Française rencontre le succès depuis plus de deux ans avec son one-woman-show. Sauf que, jusqu’à récemment, elle n’avait jamais indiqué que son fiancé était alors Monsieur Poulpe. En automne 2022, dans un «Un dimanche à la campagne» sur France 2, elle avait raconté, sans nommer son ex, à propos d’«Amour»: «Je devais me marier, nous étions assez engagés dans les préparatifs, j’avais même choisi ma robe et cela ne s’est pas fait. Soit je gardais cette histoire pour moi et j’allais manger tous les jours avec quelqu’un de différent pour la lui raconter, soit je la racontais dans un nouveau spectacle. Je ne pouvais pas garder ma colère et me la trimballer comme une valise.»