Nabilla remercie les haters de ses débuts

Nabilla : Elle remercie les haters de ses débuts

«Je trouve qu’à l'époque, c’était assez violent étant donné que j’avais 19 ans. Je n’avais peut-être pas la mode dans la peau, je me cherchais un petit peu», a-t-elle réagi sur le plateau de «C à vous» sur France 5, mardi 4 janvier 2023, après avoir visionné des images où elle était vilipendée. Nabilla, 30 ans et mère de deux garçons, a ajouté que de se faire insulter par des hommes était «encore plus violent» et ce juste parce qu’elle était sexy, qu’elle mettait des décolletés et portait des talons hauts. «Ça ne se fait plus maintenant et heureusement. L’époque a évolué parce que ce sont des choses assez graves. Quand je revois ces images et que je prends du recul, je trouve ça choquant», a affirmé la Franco-Genevoise estimant qu’aujourd’hui on ne pouvait plus parler ainsi des femmes à la télévision.