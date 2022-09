Ségolène Royal remet en cause les crimes de guerre en Ukraine et provoque un tollé

Ségolène Royal : Elle remet en cause les crimes de guerre en Ukraine et provoque un tollé

Alors qu’elle était l’invitée du journal télévisé de BFMTV jeudi soir, Ségolène Royal, ancienne ministre française, a remis en cause les crimes de guerre commis en Ukraine par les forces russes, dénonçant «une propagande de guerre par la peur». Ses propos ont déclenché un tollé et le collectif «Stand With Ukraine» a décidé de déposer plainte, d’après des informations de BFMTV vendredi soir.

Propagande de guerre

Au sujet d’une vidéo tournée par l’agence de presse AP et dans laquelle on y voit une femme enceinte décédée suite aux assauts russes, Ségolène Royal met en doute la parole du président ukrainien Volodymyr Zelensky: «Il a été incapable de donner le nom de cette femme. On n’a pas su le nom des victimes. Et vous pensez bien que s’il y avait eu la moindre victime, le moindre bébé avec du sang, à l’heure des téléphones portables on les aurait eu.»