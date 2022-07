Tennis: Elle remporte un set sans perdre le moindre point

Face à l’ancienne 54e mondiale, diminuée et qui a abandonné à 4-0 dans le deuxième set, l’athlète de 23 ans est allée chercher un succès qui lui a permis d’intégrer le tableau principal, mais aussi et surtout d’entrer dans l’histoire du tennis, car son exploit est rarissime.

Un set d’or à Wimbledon

Le set d’or le plus connu et mémorable s’est déroulé en 2012 à Wimbledon. Ce jour-là, la Kazakhe Yaroslava Shvedova inflige une correction (6-0 6-3) Sara Errani. Dans le premier set, l’Italienne, qui sort tout juste d’une finale à Roland-Garros, est rouée de coups gagnants et est balayée en quinze petites minutes. C’est la seule et unique fois que cette prouesse s’est concrétisée dans le tableau final d’un Grand Chelem.