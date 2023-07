Paris Hilton rend furax les défenseurs des animaux

Face à ces images, la Peta, qui a déjà blâmé Pete Davidson pour la même raison , n’a pas tardé à réagir. L’association de défense et de protection des animaux a déploré que le canidé ne soit pas venu d’un refuge ou d’un service d’adoption. «Apparemment, Paris Hilton a vécu dans une grotte au cours de ces dix dernières années, parce qu’une journée dans un refuge pour animaux lui aurait montré combien de chihuahuas ont besoin d’un foyer. Et en allant cinq minutes sur le site Petfinder, elle en aurait trouvé des milliers d’autres, y compris des chiots», a déploré un membre de l’organisation à TMZ .

Et celui-ci d’enfoncer le clou: «Peta sait que la thérapie par le détail est ce que Paris aime le plus, mais nous lui demandons de limiter ses achats à des babioles et des sacs à main et de donner à un animal une nouvelle vie en l’adoptant.» Pour le moment, la femme d’affaires n’a pas réagi à ces critiques.