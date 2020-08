Allemagne Elle rentre chez elle avec un cerf encastré dans sa calandre

Une femme est entrée en collision avec un animal et est rentrée chez elle sans remarquer que la bête était coincée dans son véhicule.

Une femme de 57 ans conduisant une Audi A4 a percuté un cerf mardi 18 août, dans le centre de l’Allemagne. Selon le rapport de police du Harz (Saxe-Anhalt), elle a vu l’animal, n’a pas réussi à l’éviter et est rentrée à son domicile.

«J’ai été choquée par l’impact et j’ai bêtement poursuivi ma route», a raconté la conductrice à «Bild». Cette dernière a ensuite parcouru le dernier kilomètre et demi entre le lieu de l’accident et son domicile sans remarquer qu’elle roulait avec l’animal coincé dans sa calandre.