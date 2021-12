Covid-19 – Elle rentre de Rome en ambulance pour échapper à l’isolement

Mi-décembre, après trois jours passés à Rome avec une association universitaire, Émilie* ne s’attendait pas à vivre un cauchemar à durée indéterminée. Et pourtant. Le test PCR effectué pour pouvoir revenir en Suisse se révèle positif. «J’étais étonnée, car doublement vaccinée, raconte cette habitante de Nyon (VD). Et, parmi les seize personnes de mon groupe, j’étais la seule positive.» Malgré ses demandes de procéder à un deuxième test, antigénique cette fois, la jeune femme est, selon ses dires, escortée par la police jusqu’à un hôtel d’isolement. «On ne m’informait de rien, poursuit l’étudiante. On m’a juste dit d’un coup que j’allais passer dix jours dans cet établissement.» Photos à l’appui, Émilie dépeint «une chambre sale, poussiéreuse au sein d’un bâtiment gardé par des militaires armés», indiquant que porte et fenêtre étaient totalement fermées.

Nouveau test positif

Noël en famille

Après avoir fêté son anniversaire seule, pas question pour elle de passer Noël et Nouvel-An loin des siens. «J’aurais dû rester dans cette chambre jusqu’au 31, mais je ne me voyais pas y séjourner plus longtemps», relate l’étudiante. Unique possibilité de rentrer en Suisse: un accord du Ministère de la santé italien, obtenu avec l’aide de ses avocats et autorisant le transport de la Nyonnaise en ambulance. «C’était le seul moyen possible.» Coût du voyage: 3500 euros pour 9 heures de route aux frais d’Émilie, mais une double joie à l’arrivée. «J’ai fait un test à mon retour à Nyon, qui était négatif, et j’ai pu passer Noël en famille, c’était le plus beau des cadeaux», se réjouit l’étudiante.