Danemark

La Première ministre reporte son mariage pour la troisième fois

Mette Frederiksen devra encore attendre pour convoler: un sommet européen extraordinaire a été fixé en même temps que son union, déjà reportée à cause du coronavirus.

Nombre de couples ont dû déprogrammer leur mariage ces derniers mois , en raison de l'épidémie de Covid-19. Mais pour la Première ministre danoise, l’affaire est encore plus compliquée. Elle qui pensait avoir enfin trouvé une date a dû à nouveau revoir ses plans: elle va devoir repousser pour la troisième fois la cérémonie, cette fois à cause d’un sommet européen extraordinaire.

Mette Frederiksen, cheffe du gouvernement depuis un an tout juste, a raconté ce nouveau déboire jeudi sur son compte Facebook et a accompagné son post d'une photo d’elle avec son futur mari, Bo.

«Mais je dois faire mon travail et défendre les intérêts du Danemark. Donc nous allons devoir à nouveau changer nos plans», constate celle qui défend avec les Pays-Bas, la Suède et l'Autriche la ligne des «frugaux» sur le plan européen de relance économique post-Covid.

«Le plus important c'est l'amour. Et on va bien arriver bientôt à se marier. Je me réjouis de dire oui à Bo (qui est heureusement très indulgent)», se console la quadragénaire, divorcée et mère de deux enfants.