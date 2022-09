Une Valaisanne en lice pour Miss Univers

Elles étaient 13 finalistes , sélectionnées parmi 150 candidates, à vouloir remporter le titre. C’est finalement Alia Guindi qui a été couronnée Miss Universe Switzerland au terme d’une soirée riche en émotions, vendredi 2 septembre 2022, au théâtre de La Marive à Yverdon-les-Bains (VD). «C’était vraiment inattendu. Je n’y croyais pas parce que pour moi, c’est un rêve depuis que je suis toute petite», confie la Valaisanne de 24 ans, qui a été soutenue par ses parents, son copain et ses amis depuis le début de son aventure. Le titre de la première dauphine a été décerné à la Fribourgeoise Nicole Zimmermann et celui de la deuxième dauphine à la Neuchâteloise Tiphaine Sagne. Les Valaisannes ont été à l’honneur lors de cette élection puisque le prix de l’amitié, attribué par le jury, a été remis à la candidate Pamela Tropea.

Le jury, composé de 7 personnalités, dont Sofia Del Prado, Miss Universe Spain 2017, a été séduit par Alia qui s'est montrée souriante, pleine d'assurance et de prestance durant toute la soirée. «Je suis aussi danseuse. Je fais souvent des spectacles sur scène, donc c’est une sensation que j’adore», dit-elle. La jeune femme représentera donc notre pays à la 71e édition du concours de Miss Univers qui aura lieu au Costa Rica en début d’année 2023. «Ce concours est le plus élevé de tous. Là, je réalise mon rêve. C’est incroyable», dit Alia. Etudiante pour devenir institutrice, la belle garde malgré tout les pieds sur terre: «Ce genre de concours, c’est juste une passion parce que la beauté est éphémère. Donc je mets en priorité mes études, mais là pour cette expérience, je donnerai tout ce qu’il faut pour aller le plus loin possible.» On lui souhaite bonne chance!