États-Unis: Elle ressuscite des recettes de cuisine d’outre-tombe, «une tuerie!»

Pour Rosie Grant, qui a perdu ses deux grands-mères pendant la pandémie, ce cheminement a apporté un certain apaisement. «Tout ce processus m’a fait prendre conscience du fait que les gens et la société se portent mieux quand on réfléchit à sa propre mortalité. Et pas dans le sens «Youpie, la mort», mais plutôt se dire «Oh, ce n’est pas grave qu’on meure tous un jour» et «profiter pleinement de sa vie».