Bella Hadid reste positive malgré la maladie Lyme qui la ronge

L’Américaine de 26 ans, qui souffre aussi de troubles mentaux, a publié plusieurs photos impressionnantes où on la voit allongée sur son lit d’hôpital, en train de recevoir une perfusion, ainsi que des clichés plus tendres d’elle avec son chien. «La petite moi qui souffrait serait tellement fière de la personne que je suis devenue de ne pas avoir abandonné», a-t-elle écrit en légende, avant de remercier sa maman, atteinte elle aussi du même mal, tout comme le petit frère de Bella, Anwar. «Je suis reconnaissante envers ma mère d’avoir conservé tous mes dossiers médicaux, d’être restée à mes côtés, de ne jamais m’avoir quittée, de m’avoir protégée, soutenue, mais surtout d’avoir cru en moi à travers tout cela.» Le mannequin a ensuite raconté que son combat contre la maladie de Lyme était particulièrement éprouvant. «Vivre dans cet état, qui s’aggrave avec le temps et le travail tout en essayant de rendre fières ma famille et les personnes qui me soutiennent, m’a pesé d’une manière que je ne peux pas vraiment expliquer. Être triste et malade avec tous ces bénédictions, privilèges, opportunités, amour autour de moi a été probablement la chose la plus déconcertante qui soit», a-t-elle expliqué.