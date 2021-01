Slovaquie : Elle retient le voleur en lui faisant une fellation

Un étrange incident est survenu mercredi matin dans une station-service de Bratislava.

On croirait à une parodie de film policier, et pourtant la scène s’est bel et bien déroulée dans une station-service de Bratislava, mercredi matin. Un jeune homme de 24 ans s’en est pris à un employé, menaçant de le tuer s’il ne lui remettait pas le contenu de la caisse. La victime s’est exécutée, et le voleur s’est emparé de l’argent avant de frapper le pompiste plusieurs fois au visage.