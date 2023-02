Iran : Elle retire son voile, elle est poursuivie pour «insulte»

Une courte vidéo de l’incident, devenue virale et diffusée par Hamshahri, un quotidien local de Téhéran, montre une femme quitter une estrade et jeter son foulard au sol sous les applaudissements de l’assemblée. Depuis la Révolution islamique de 1979, la loi iranienne impose à toutes les femmes le port d’un voile recouvrant leur tête et le cou, et dissimulant leurs cheveux.