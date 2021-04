Italie : Elle retrouve sa mère biologique, celle-ci refuse de lui sauver la vie

Atteinte d’un cancer, une Milanaise espérait que sa mère naturelle se soumette à un prélèvement anonyme de sang qui lui aurait permis de bénéficier d’un traitement expérimental en Suisse. La sexagénaire n’a pas souhaité l’aider.

«Je me demande comment tu fais pour t’endormir le soir, comment tu peux vivre en sachant que tu as refusé, sans même y réfléchir à deux fois, ce qui t’a été demandé: un prélèvement sanguin dans un anonymat total, organisé selon tes règles et ta volonté, qui n’aurait rien changé à ta situation actuelle, parce que personne ne l’aurait su, et qui m’aurait permis au contraire d’élever ma fille qui n’a que 9 ans et qui a le droit d’avoir sa mère à ses côtés», a notamment écrit Daniela.