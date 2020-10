Nicolas Kasprzyk se promenait sur une plage des Côtes-d’Armor, en Bretagne, avec son détecteur de métaux, lorsque celui-ci a émis son caractéristique «bip-bip». Là, entre les galets et le sable, se trouvait une alliance. La jolie trouvaille, qui date du mois de juin dernier, a été racontée par France Bleu .

Magie des réseaux sociaux

Fin septembre, le chercheur de métaux a pu finalement rendre son alliance à Anne, sur la fameuse plage bretonne, là où elle l’avait égarée des années auparavant. «Retrouver mon alliance 40 ans après, ça fait bizarre. Je me suis assise et j’ai pleuré», raconte Anne. Elle dit envisager désormais de la porter autour de son cou pour être sûre de ne plus jamais la perdre.