Écosse : Elle retrouve son alliance perdue dans un potager il y a 50 ans

Une Britannique de 86 ans a renoué avec son précieux bijou grâce à l’aide d’un spécialiste en détection de métaux.

Il a passé trois jours à fouiller une prairie côtière sablonneuse où se trouvait autrefois le potager. Au fil des ans, la zone était devenue un lieu populaire de beuverie, ce qui a rendu la tâche du Britannique particulièrement ardue. En effet, son détecteur sonnait à chaque fois qu’il tombait sur un anneau d’ouverture de canette, ce qui semait la confusion dans ses recherches. «Pendant trois jours, j’ai cherché et creusé 90 trous. En plus des anneaux d’ouverture, j’ai trouvé beaucoup d’autres choses comme des fers à cheval et des boîtes de conserve», raconte l’Écossais au «Guardian».