Thaïlande : Elle retrouve son chat disparu dans le ventre d’un python

Une jeune fille de 11 ans qui s’inquiétait de ne plus voir son animal de compagnie a découvert avec effroi qu’un serpent l’avait dévoré dans la cuisine.

«C’est déchirant. Ma fille cherchait notre chat dans la maison et au jardin, et puis je l’ai entendue crier. Quand j’ai vu ce qui s’était passé, j’ai crié moi aussi (…) Je ne pouvais rien faire d’autre que de serrer ma fille et de la réconforter», raconte Kanchisa, qui a publié des photos du drame sur Facebook. Ho Jun, 3 ans, avait été recueilli par Darunda et sa famille alors qu’il errait dans la rue. «J’ai été terrifié de voir ce python avec quelque chose dans son estomac. J’imagine qu’il a passé par un trou dans le toit», explique Daomanee, le papa de la jeune fille.