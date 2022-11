Chine : Elle retrouve son mari après trois ans et meurt le même jour

Séparée de son époux chinois à cause du Covid-19, une Russe de 30 ans est décédée d’une embolie pulmonaire le jour où elle a enfin renoué avec son bien-aimé.

Fauchée en plein bonheur. Le «South China Morning Post» raconte la tragique histoire de Nika, décédée subitement fin octobre. La Russe âgée de 30 ans a rencontré Ouyang, 38 ans, lors d’un voyage en Chine en 2018. Tous deux travaillaient alors dans l’industrie de la musique. Tombés fous amoureux, les deux trentenaires se sont mariés en avril 2018 puis se sont rendus en Russie en septembre pour rendre visite à la mère de Nika. Ouyang est ensuite rentré en Chine, son épouse étant censée l’y rejoindre quelques mois plus tard.

La pandémie en a décidé autrement. À cause des sévères restrictions imposées par la Chine, le voyage de Nika n’a cessé d’être repoussé. C’est finalement en octobre dernier que la Russe a pu monter dans un avion en direction du sud de la Chine. L’émotion était à son comble quand le couple a enfin pu se serrer dans les bras. «Nous nous sommes enlacés et avons pleuré pendant cinq minutes. J’étais heureux, extrêmement heureux», se souvient Ouyang. Un bonheur réduit en cendres quelques minutes plus tard.