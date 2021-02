Chine : Elle rêvait d’un nouveau nez, l’opération la défigure

L’actrice et chanteuse chinoise Gao Liu espérait qu’une rhinoplastie boosterait sa carrière. Après 62 jours d’hospitalisation et 55’000 francs de dépenses, elle montre son nez infecté.

«Je pensais que quatre heures [d’opération] me rendraient plus belle, mais je n’imaginais pas qu’elles seraient le début d’un cauchemar» qui entraînerait des interventions supplémentaires, regrette Mme Gao.

61 jours d’hospitalisation

Son message a entraîné sur les réseaux sociaux en Chine de vives réactions et le mot-dièse «pourquoi la chirurgie esthétique est-elle de plus en plus courante» cumulait plus de 330 millions de vues vendredi sur la plateforme Weibo.