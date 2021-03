Carla Moreau : Elle risque de se faire évincer des «Marseillais»

Depuis qu’elle a été accusée d’avoir recours à la sorcellerie pour nuire à ses pairs, la candidate de téléréalité Carla Moreau pourrait perdre son boulot.

Pour sa défense, il se raconte que Carla aurait été «manipulée et escroquée» par sa voyante, à qui elle aurait versé 1,4 million d’euros en l’espace de quatre ans, pour ses services. Or, «la vraie question» pour le journaliste Guillaume Genton est de savoir si l’on continuera à voir la jeune femme sur le petit écran. «J’ai contacté des candidats des «Marseillais» qui affirment qu’elle ne sera plus dans les saisons, a révélé le chroniqueur de Cyril Hanouna dans «TPMP», mercredi 3 mars 2021. Ce qui est un énorme manque à gagner pour elle.»