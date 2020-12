L’Américaine démarrera 2021 sur le tournage du nouveau «Thor» avec Chris Hemsworth et Natalie ­Portman. NurPhoto via AFP

«Thor», «Creed», «Men In Black», «Westworld»... La filmographie de Tessa Thompson, 37 ans, est un enchaînement de blockbusters et de séries à succès. Voici aujour­d’hui l’actrice américaine au cœur d’une histoire d’amour sur fond de jazz dans le New York des années 1960.

Êtes-vous fascinée par les années 1950 et 1960 ou par la musique jazz pour avoir accepté ce film?

J’aime le jazz. J’ai grandi en écoutant beaucoup de morceaux de Miles Davis et John Coltrane. D’ailleurs mon chien s’appelle Coltrane (rire). Mon père est musicien et ma sœur est chanteuse. J’ai surtout aimé l’histoire de «Pour l’amour de Sylvie», car j’incarne une femme qui apprend à naviguer entre ses passions, son amour et ce que ses parents attendent d’elle.

Est-ce que, dans votre vie, vous avez déjà dû choisir, comme elle, entre amour et carrière?

Pas de manière aussi dramatique que dans le film, heureusement. Mais j’ai longtemps pensé que j’étais mariée à mon job. Ce n’est jamais évident pour une jeune actrice de refuser des grosses propositions, alors oui, j’ai souvent fait passer ma carrière avant ma vie privée en partant tourner aux quatre coins du monde.

Et aujourd'hui?

L'arrêt forcé des tournages à cause du Covid en mars dernier m'a donné l'opportunité de retrouver ma famille à Los Angeles et de rester avec eux durant des mois. J'ai fait des choses que je rêvais de faire depuis des années mais que je remettais à plus tard par manque de temps. Pour commencer, j'ai recherché les origines de mes grands-parents, qui sont tous d'Amérique centrale. Maintenant j'ai hâte que l'on puisse recommencer à voyager pour aller au Panama, d’où vient ma famille.

La bande-annonce de «Pour l’amour de Sylvie»:

Est-ce difficile de ne pas tomber amoureux de son partenaire quand on tourne dans une telle romance?

Cela ne m’est jamais arrivé pour le moment. Je sais faire la différence entre une fiction de cinéma et la réalité. Avec Nnamdi Asomugha, c’était encore plus facile, car je suis amoureuse platoniquement de son épouse, l’actrice Kerry Washington! (Rire.) J’adore cette femme, alors c’était simple de simuler à l’écran une relation avec son mari sans se prendre la tête. En fait le plus dur, c'est vis-à-vis de mon père. Si j'invite papa à voir un film dans lequel je suis nue ou dans une scène d'amour, je ne sais jamais quoi lui dire. J'ai peur de la réaction de mon père, même s’il sait que c'est du cinéma.