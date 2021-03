Opter pour un téléphone portable étanche a sans doute été la meilleure décision de sa vie. Une Alémanique de 69 ans a échappé de près à la mort, mercredi, à Luterbach (SO). Interrogée par « Blick », elle explique que sa balade le long de la rivière Emme, en compagnie de son chien, a viré au drame. «Je m’amusais à lui lancer un bâton. A un moment, il a pris trop d’élan et est tombé dans l’eau. Il n’arrivait plus à sortir et nageait à contre-courant.»

Rapidement au bout de ses forces, son toutou a dérivé de plus en plus loin et a commencé à avoir de la peine à maintenir sa tête hors de l’eau. «Je ne pouvais pas le laisser mourir! Je suis descendue au bord de l’eau et je me suis agrippée à une racine pour le tirer de la rivière.» Or, une fois son chien sauvé, la racine a lâché. «Je ne pouvais plus sortir. Je me suis retenue à un arbre. Mon chien aboyait de toutes ses forces», explique-t-elle au quotidien alémanique.