Brûlée vive par son ex en France : «Elle savait ce qui allait lui arriver»

Deux jours après l’effroyable meurtre d’une mère de famille, brûlée vive par son mari violent récidiviste, les voisins et amis de la victime oscillent entre tristesse et colère.

Dans la tranquille ville de Mérignac, en banlieue de Bordeaux, le choc est total. À l’appel de plusieurs associations, des centaines de personnes se sont réunies mercredi soir devant le domicile de Chahinez, cette mère de famille brûlée vive par son mari. Le maire de la commune a participé à ce cortège silencieux. «Ce soir je comprends (…) la colère parce qu’il semble que tout le monde savait qu’elle était en danger de mort et personne n’a pu la protéger», a confié Alain Anziani. Des bougies ont été allumées devant la porte d’entrée de la maison de la victime et sur l’avenue où le drame est survenu.

Mardi, en pleine rue, cette femme de 31 ans, mère de trois enfants, a été poursuivie par son mari violent récidiviste dont elle s’était séparée. L’homme a tiré plusieurs coups de feu dans ses jambes jusqu’à ce qu’elle s’effondre. Il l’a ensuite aspergée d’un liquide inflammable alors qu’elle était encore en vie et l’a immolée par le feu. Auparavant, l’individu avait mis le feu au domicile de son ex-compagne, l’obligeant à sortir de chez elle. Âgé de 45 ans, l’auteur des faits a été interpellé une demi-heure plus tard et placé en garde à vue. Il était en possession d’un fusil de calibre 12, notamment.