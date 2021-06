Dijon (F) : Elle se baigne dans une fontaine pleine de billets

Une «quinquagénaire fragile» a été mise en sécurité après avoir fait trempette dans une fontaine dans laquelle elle avait mis des dizaines de milliers d’euros, à Dijon, en France.

La police s’est chargée de vider la fontaine et de récupérer l’argent.

Une femme a été prise en charge jeudi après-midi par les secours alors qu’elle se baignait dans une fontaine du centre-ville de Dijon dans laquelle elle avait déversé plus de 47’000 euros (quelque 51’ 488 francs), a-t-on appris de la police et de la préfecture.

Alertés suite à un appel du Samu vers 14h30, quatre pompiers se sont occupés d’évacuer cette femme alors qu’elle nageait dans une fontaine en eau de la place de la République et l’ont transporté vers le CHU de la ville. Des agents de la police nationale et municipale se sont ensuite chargés de faire vider la fontaine puis de collecter l’argent retrouvé sous forme de coupures de 10,20,50 et 100 euros.