Yverdon (VD): Elle se balançait quand la poutre lui est tombée sur la tête

Si la petite s’en est sortie avec des égratignures, c’est grâce à sa sœur, qui l’a protégée de la lourde poutre porteuse. «J’ai tout de suite appelé leur mère qui était allée acheter de l’eau. On a foncé aux urgences», poursuit la témoin des faits. Après une nuit passée à l’hôpital, la jeune fille accidentée est rentrée chez elle dimanche matin. «Elle a une grosse bosse sur la tête et des égratignures un peu partout, mais elle va beaucoup mieux. On lui a dit qu'elle avait eu énormément de chance. Avec un plus petit qu’elle, ça n'aurait pas passé», confie sa maman, qui va porter plainte. La police vaudoise indique que la procureure de service a été avisée et qu’une enquête a été ouverte.