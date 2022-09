Elle se bat à mains nues contre un tigre pour sauver son bébé

Les conflits entre l’homme et les animaux sauvages sont en augmentation dans toute l’Asie du Sud, où de plus en plus de forêts reculent devant l’expansion urbaine. Près de 225 personnes ont été tuées dans des attaques de tigres entre 2014 et 2019 en Inde, selon les chiffres du gouvernement. Plus de 200 tigres ont été tués par des braconniers ou par électrocution entre 2012 et 2018, selon les données. L’Inde abrite environ 70% de la population mondiale de tigres, soit 2967 individus recensés en 2018.