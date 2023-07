Caroline Receveur se bat contre le cancer

La Française de 35 ans a partagé plusieurs vidéos de son quotidien. IMAGO/ABACAPRESS

C’est une triste nouvelle que Caroline Receveur a partagée ce mardi 25 juillet 2023. Sur Instagram, l’influenceuse française de 35 ans, qui a déjà des troubles mentaux, a annoncé souffrir d’«un cancer du sein agressif, certes, mais détecté à un stade précoce». En légende de différentes vidéos montrant autant de moments de tristesse, de joie et de colère, elle explique avoir d’abord voulu garder le secret sur sa maladie diagnostiquée deux mois plus tôt. «Moi qui pensais pouvoir garder «ce secret» je n’y arrive plus. Cette solitude souhaitée pour affronter seule cette épreuve me coupe finalement du reste du monde et rajoute un poids à mon quotidien…», a-t-elle écrit.

Dans son message, l’ex-candidate de téléréalité, installée à Dubaï, a toutefois voulu se montrer rassurante. «Sachez que malgré tout je vais bien», a-t-elle ajouté. Dans cette épreuve, elle peut compter sur son mari, le mannequin Hugo Philip, dont «la force, l’amour et l’optimisme à toute épreuve me font appréhender chaque étape avec plus de légèreté et de rires». Elle a aussi assuré à ses fans qu’elle avait déjà programmé sa guérison dans sa tête et dans son corps.

«Je ne sais pas vraiment comment je compte partager ce quotidien avec vous à partir de maintenant… instinctivement comme je l’ai toujours fait… comme aujourd’hui. Ce qui est sûr c’est que j’aurai des choses à vous partager sur cette expérience quand j’aurai le recul nécessaire pour en faire une force», a-t-elle encore écrit. Caroline a conclu sa publication par ces mots: «Profitez! La vie est courte et imprévisible. Wish me luck (ndlr: souhaitez-moi bonne chance)».