Canada : Elle se bat pour faire retirer la vidéo de son viol du Net

Une jeune femme ayant été agressée sexuellement par son mari, alors qu’elle était inconsciente, a décidé de faire retirer toutes les vidéos de ce viol sur internet, au Canada.

«Horrifiée», «choquée»: pendant plusieurs années, Rachel, une Canadienne de 38 ans, n’a pas su que son mari l’avait agressée sexuellement et filmée alors qu’elle était inconsciente. Sans son consentement, elle dit s’être retrouvée sur Pornhub, l’un des sites porno les plus populaires de la planète.

«Regarder la vidéo cette nuit-là m’a rendue malade et ce sentiment n’est jamais parti», confie à l’AFP la jeune femme sous couvert d’anonymat (son prénom a été modifié à sa demande). Cette vidéo, depuis retirée du site, la poursuit encore. Elle a essaimé sur internet. Et bientôt un an après cette découverte, retirer une à une les traces de cet enregistrement est un long combat, entre résignation et espoir.