Royaume-Uni : Elle se coince un sextoy dans le derrière en titillant son copain

Une actrice de porno amateur a vécu une expérience pour le moins gênante lors d’une conversation torride avec son petit ami d’alors.

Rosiee a donc déballé un paquet de plugs anals et a essayé «le plus gros», d’une longueur de 9 centimètres, raconte le «New York Post». C’est là qu’elle a tendu un «pop» inquiétant. «J’ai pensé qu’il était tombé, alors je me suis baissée pour le remettre en place, mais il n’était pas là. (…) Il y a eu ce moment d’affolement où j’ai regardé autour de moi en pensant: est-ce qu’il est tombé du lit, où peut-il être?» Puis, l’effroyable réalité s’est imposée à la jeune femme: «Il n’était pas tombé à l’extérieur, il était tombé à l’intérieur», témoigne-t-elle. Sous le regard impuissant de son petit ami, la Britannique a tenté en vain d’extraire le sextoy.