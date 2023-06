Canton de Berne: Elle se déguise avec un treillis militaire de l’armée: 200 francs d’amende

Dans la «Berner Zeitung», la principale intéressée explique comment ce dossier sensible a fini par se retourner contre elle. D’après son récit, elle s’est rendue en mars dernier dans un poste de police pour dénoncer des propos racistes publiés sur Internet. Lorsqu’elle s’est renseignée sur la procédure à suivre pour porter plainte, l’agent lui aurait fait comprendre qu’il y avait des affaires plus urgentes.

Le policier enquête sur Internet

Bien décidée à aller jusqu’au bout, elle est revenue quelques jours plus tard pour formellement déposer une plainte. Le même policier lui a alors présenté une photo imprimée la montrant dans un jardin, vêtue du treillis militaire. Le policier lui a alors signifié qu’il s’agissait d’un délit poursuivi d’office et qu’il était donc contraint de porter plainte à son tour.

La témoin soupçonne qu’après son premier passage au poste, l’agent a fait des recherches en ligne et a trouvé cette photo postée près de trois ans plus tôt sur Instagram. La police bernoise a confirmé cette hypothèse à la «Berner Zeitung». Le policier a décidé de faire une recherche sur Google «pour pouvoir se faire une idée sur cette personne», écrit la police. Il ne s’agit certes pas d’une procédure standard, mais, si comme dans le cas présent, une audition est prévue, il est tout à fait possible de vérifier comment et où la personne qui a porté plainte apparaît publiquement sur Internet, poursuivent les autorités.