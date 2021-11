New York : Elle se donne en spectacle dans l’enclos du lion

Une visiteuse s’est introduite dans l’espace réservé au roi des animaux, jeudi au zoo du Bronx. Elle avait, selon toute vraisemblance, fait le coup en 2019.

Scène improbable, jeudi dernier au zoo du Bronx. Une femme blonde en robe rouge a escaladé la barrière de l’enclos du lion et s’est retrouvée nez à nez avec l’animal. Deux bouquets de fleurs dans les mains, la visiteuse était tout excitée de faire face au fauve, qui est resté complètement indifférent à son petit manège. «King, je t’aime, je suis revenue pour toi», a lancé l’intruse au lion, avant de commencer à jeter des billets de banque en l’air. «Il m’a tellement manqué», a ajouté la visiteuse.

Si cette étrange personne parlait de retrouvailles, c’est parce qu’elle a vraisemblablement déjà fait le coup il y a deux ans. En octobre 2019, une femme était en effet déjà entrée dans l’antre du lion et s’était approchée de l’animal, sans que celui-ci ne lui fasse de mal. Elle avait été mise en examen pour intrusion, après s’être également incrustée dans le parc des girafes. Selon NBC News , il s’agit très probablement de la même personne, devenue blonde entre-temps. Le zoo a confirmé ce nouvel incident et précisé que la femme était déjà partie quand le personnel est intervenu.

Si l’intruse est identifiée, elle fera l’objet de poursuites. «Cette situation concerne une personne qui est déterminée à harceler nos lions sans se soucier de sa sécurité, ni de celle de notre personnel et de nos invités, et sans se soucier du bien-être des lions», a déploré le zoo dans un communiqué. Le parc précise qu’en plus d’une barrière, un fossé sépare les lions du public. La visiteuse ne se trouvait donc pas dans le même espace que le fauve.