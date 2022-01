États-Unis : Elle se fait avoir sur TikTok et confond la Caroline du Nord avec la Suisse

Une Américaine a fait faire tout un détour à sa famille pour découvrir un paysage féerique qu’elle avait repéré sur les réseaux sociaux. Or, il s’agissait de Lauterbrunnen (BE).

Voilà ce qui arrive quand on croit tout ce qu’on voit sur les réseaux sociaux. Olivia Garcia, une Américaine très active sur TikTok, en a fait l’amusante expérience mi-janvier. La jeune femme était en voyage en Caroline du Nord avec son mari et sa belle-mère quand elle est tombée sur une vidéo virale sur le réseau social. Les images montraient un paysage montagneux, enneigé et féerique. En légende, on pouvait lire: «Gastonia, Caroline du Nord». Ravie de cette découverte, Olivia a convaincu sa famille de rouler une heure jusqu’à ce fameux endroit, qui semblait valoir le détour.