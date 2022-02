Aéroport de Zurich : Elle se fait expulser de l’avion pour avoir refusé de porter le masque

La police de l’aéroport de Zurich a sorti manu militari une passagère récalcitrante d’un appareil d’Iberia juste avant qu’il ne décolle.

Les forces de l’ordre auraient cherché à discuter avec la passagère mais la jeune femme a continué de refuser de porter le masque. Au bout de quelques minutes, elle a donc été priée de quitter l’avion. Selon le témoignage reçu, elle s’y est opposée et a essayé de rester assise le plus longtemps possible. Au final, deux policiers ont dû pratiquement la porter hors de l’appareil qui a enfin pu décoller, mais avec 20 minutes de retard.

Chez Swiss et Edelweiss aussi

Cet incident à bord n’est pas une première, selon 20 Minuten. La compagnie Swiss est également confrontée à toujours plus de passagers récalcitrants depuis le début de la pandémie. Outre la consommation d’alcool voire de drogue, le non-respect des mesures sanitaires en est de plus en plus souvent la cause.