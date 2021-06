États-Unis : Elle se fait passer pour sa fille de 13 ans à l’école

Pour dénoncer «un manque de sécurité», une Texane a pris la place de son ado le temps d’une journée au collège, mardi dernier. Elle a fini en prison.

Une mère de famille de 30 ans a été arrêtée vendredi à El Paso (Texas) et mise en examen pour intrusion ainsi que pour falsification de documents gouvernementaux. Casey Garcia aurait sans doute échappé aux autorités si ses publications sur les réseaux sociaux n’étaient pas devenues virales. La semaine dernière, la Texane a pris la place de sa fille de 13 ans à l’école, arrivant presque à atteindre la dernière période sans se faire pincer. Son but? Prouver l’existence de brèches dans la sécurité de l’établissement.

La veille de son «expérimentation sociale», Casey Garcia s’est teint les cheveux et a foncé sa peau pour ressembler le plus possible à sa fille. Vêtue d’un pull à capuchon jaune, d’un jeans, de lunettes et d’un masque de protection, elle a commencé à se filmer à l’extérieur de l’école, mardi 1er juin. «Est-ce que j’ai l’air d’une collégienne de 13 ans? Non? Cool. Génial», a-t-elle jubilé avant d’entrer. Une fois à l’intérieur, la trentenaire a entré le numéro d’identité scolaire de son ado, ce qui lui a donné l’accès à tout l’établissement. Après avoir salué le directeur et d’autres membres du corps enseignant, Casey a péniblement cherché la classe de sa fille.