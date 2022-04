Rugby: Elle se fait plaquer deux fois en une journée

C’était l’un de ses plus grands rêves, il a viré au cauchemar. Cela se passe en Australie. Javon Johnson a toujours voulu interrompre un match de rugby. Comment? En descendant sur le terrain à torse nu histoire exhiber son soutien-gorge à la foule présente. Elle n’a pas fini de le regretter…

«Tu es une idiote et une honte. Merci pour l’humiliation totale. N’essaie pas de me contacter.»

Bien qu’elle avait l’air fière de ce coup de folie, tout le monde n’a pas accueilli ses singeries avec autant d’enthousiasme. Johnson a en effet révélé sur les réseaux sociaux qu’à la suite de son escapade sur le terrain, son petit ami a décidé de mettre fin à leur relation, via message texte. «Tu es une idiote et une honte. Merci pour l’humiliation totale. N’essaie pas de me contacter.»