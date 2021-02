Mexique : Elle se fait poignarder 30 fois, tout le monde s’enfuit

Une Espagnole de 33 ans a miraculeusement survécu à l’attaque de son ex-compagnon, mi-février dans un bus à Culiacan. Personne n’a tenté de l’aider.

Une effroyable agression est survenue le 15 février dernier dans un bus à Culiacan (nord-ouest). À l’arrière du véhicule, un homme s’est acharné sur son ex-compagne de 33 ans, la poignardant à plus de trente reprises. La caméra de surveillance du bus a immortalisé cette scène insoutenable. Comme on peut le voir sur les images, tous les passagers et le conducteur ont pris la fuite au lieu de venir en aide à la trentenaire.