Euro 2020 : Elle se fait porter pâle pour voir le match: son chef regardait la télé

Une trentenaire a inventé une excuse pour rater le travail et assister à la demi-finale entre l’Angleterre et le Danemark, mercredi soir. Repérée dans les tribunes, elle s’est fait licencier.

Employée dans une société spécialisée dans les terrasses et le bardage du Yorkshire, Nina Farooqi mourait d’envie d’aller assister à la demi-finale de l’Euro 2020, opposant l’Angleterre au Danemark. Le hic, c’est qu’en pleine période de vacances, le personnel manquait dans son entreprise, et sa demande de congé avait très peu de chances d’être acceptée. La Britannique de 37 ans a donc pris le risque de se faire porter pâle et de sauter dans un train reliant Leeds à Londres, mercredi, à midi.

Manque de bol pour Nina: au moment du but égalisateur des Three Lions, une caméra de télévision a zoomé sur elle et son amie en pleine euphorie. Pour ne rien arranger, le visage de Nina est également apparu dans une story Instagram de la présentatrice de la BBC, Stacey Dooley. Quand elle a regardé son téléphone à la mi-temps, la trentenaire ne se faisait déjà plus beaucoup d’illusions quant à son avenir professionnel: son visage s’affichait sur les écrans de télévision du monde entier. Des amis établis en Australie et aux États-Unis l’ont même contactée pour lui dire qu’ils l’avaient vue.