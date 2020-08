Inde Elle se fait retirer une tumeur de 54 kilos

Une Indienne a subi une opération de 180 minutes pour être enfin libérée d’une énorme tumeur. Les médecins n’avaient jamais vu ça.

Elle prenait énormément de poids sans comprendre pourquoi. Jusqu’au jour où des médecins ont découvert qu’une énorme tumeur était en train de grandir dans ses ovaires. Samedi, lors d’une opération de trois heures et demie à l’hôpital Indraprastha Apollo de New Delhi, une Indienne de 52 ans a enfin été libérée de ce fardeau.

Le Dr Arun Prasad lui a retiré cette tumeur ovarienne de 54 kilos, certainement la plus grosse jamais observée. La quinquagénaire avait atteint un poids de 106 kilos avant son opération. «Je n’avais jamais rien vu de tel au cours de ma carrière, en plus de trois décennies d’expérience. Nous pouvons considérer que c’est un miracle que la patiente récupère aussi bien après plus de 180 minutes d’opération», a déclaré le médecin, cité par le «Sun».