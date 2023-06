Elle se fait tirer dessus par un élève et viré 6 mois plus tard

Abigail Zwerner se souviendra longtemps de son année 2023. Enseignante à Newport News (Virginie), la jeune femme de 25 ans s’est fait tirer dessus , le 6 janvier dernier, par un élève de 6 ans, qui avait sorti de son sac un pistolet Taurus de calibre 9 mm. La victime a été hospitalisée pendant deux semaines, souffrant de blessures à la main et à la poitrine. Cette affaire a choqué les États-Unis, la police qualifiant le tir de l’enfant d’«intentionnel».

En avril, Abigail Zwerner a porté plainte au civil contre les autorités scolaires. Elle les accuse d’avoir négligé des avertissements concernant le comportement violent de cet élève. Elle réclame 40 millions de dommages et intérêts. Un mois plus tard, la jeune femme a reçu un e-mail lui annonçant que son contrat avec les écoles publiques de Newport News prendrait fin le 12 juin. Ses avocats affirment qu’il s’agit d’un retour de bâton au regard de sa plainte.

Deux versions qui s’opposent

«Je ne pense pas que l’on puisse interpréter cela autrement que comme un licenciement. Et c’est ce qu’Abigail Zwerner pense. Elle ne comprend pas, il n’y a pas d’autre explication», confie Me Jeffrey Breit à WAVY. L’école, elle, assure qu’Abigail Zwerner avait prévenu la direction en mars qu’elle ne reprendrait pas son poste. Cet e-mail serait donc une simple «confirmation» de la fin des relations de travail entre la jeune femme et l’établissement.