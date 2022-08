Elle se maquille avec les fruits qu’elle mange et fait le buzz

Ce nouveau trend a été adopté par des internautes qui dévoilent leur look estival sur le Net et revendiquent leur amour pour une pratique home made, bon marché, 100% naturelle et non toxique. Selon l’hebdomadaire «Newsweek», l’influenceuse Maryna Molchanova, Ukrainienne établie en Slovaquie, est à l’origine de ce challenge qui fait des émules à travers le monde. Dans les posts ci-dessous, la maquilleuse montre comment créer un crayon à sourcils et un fard à paupières avec des produits achetés au rayon primeur.