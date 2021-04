«Tout pour le vagin» : La fille de Gwyneth Paltrow se moque de l’obsession de sa mère

Apple Martin a charrié sa maman au sujet de ses habitudes alimentaires méticuleuses et de son obsession pour les produits vaginaux, dans une vidéo.

Gwyneth Paltrow a créé un énorme buzz avec sa bougie This Smells Like My Vagina l'année dernière et elle a ensuite envoyé des paquets cadeaux à des amis célèbres comme Kim Kardashian et Demi Lovato avec une bougie nouvelle bougie baptisée This Smells Like My Orgasm.