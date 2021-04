Fribourg : Elle se plaint d’abus sexuels et recommande sa fille au prétendu bourreau

Un physio fribourgeois accusé de tentative de viol et d’abus sexuels a été acquitté. La plaignante est une ex-patiente avec laquelle il a eu un litige financier après un début de relation sentimentale.

Un physiothérapeute fribourgeois accusé d’abus sexuels par une patiente a été acquitté par le Tribunal pénal de Broye, vendredi, rapporte La Liberté . La plaignante et le prévenu étaient très proches entre 2016 et 2017. Une proximité qui avait dépassé le lien thérapeutique au point que le soignant avait envisagé de louer un appartement dans la propriété de sa patiente quinquagénaire dont il était «l’homme à tout faire» à la maison.

L’arroseuse arrosée?

Mais quand le physio a renoncé au projet de location, une plainte pour tentative de viol et abus sexuels a été enregistrée. Un élément important a joué en défaveur de la plaignante quinquagénaire: elle avait recommandé sa propre fille à son prétendu physio abuseur. Même si le prévenu a largement dépassé les limites déontologiques, la Cour présidée par la juge Sonia Bulliard Grosset a constaté l’absence de preuves matérialisant les faits reprochés. «Cette plainte, c’est la vengeance d’une femme qui voulait que mon client vienne s’occuper de son jardin et plus si affinités», a réagi Me David Aïoutz, dont les propos ont été relayés par le quotidien fribourgeois. L’avocat a également souhaité que le Ministère public ouvre une procédure pour dénonciation calomnieuse contre la plaignante.